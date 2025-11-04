Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments fällt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich Texas Instruments

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 159,64 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 159,64 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 159,22 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,18 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 182.919 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,87 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?