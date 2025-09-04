Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments fällt am Abend

So bewegt sich Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 187,02 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 187,02 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,30 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,08 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.389.549 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 221,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2025). Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 15,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 139,96 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 33,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 191,67 USD.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

