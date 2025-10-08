Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Abend freundlich

Blick auf Texas Instruments-Kurs

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 180,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,1 Prozent auf 180,71 USD. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 181,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,83 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 512.332 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 22,55 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Texas Instruments gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 5,60 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

