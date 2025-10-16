Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagabend im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 175,05 USD ab.

Das Papier von Texas Instruments befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 175,05 USD ab. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,56 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,39 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 812.866 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,05 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Texas Instruments dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,59 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

