Kursentwicklung

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

21.08.25 16:11 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 200,75 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Texas Instruments-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 200,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 200,94 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 199,72 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,94 USD. Bisher wurden heute 87.193 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 9,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,82 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen