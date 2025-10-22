Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Mittwochnachmittag tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent auf 168,42 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Texas Instruments befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,9 Prozent auf 168,42 USD ab. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 163,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 163,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.045.811 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 24,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 16,90 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.
Am 22.07.2025 äußerte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.
In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark
Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments kaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2019
|Texas Instruments Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|24.07.2019
|Texas Instruments Buy
|Charter Equity
|24.04.2019
|Texas Instruments overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|26.04.2023
|Texas Instruments Neutral
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.2020
|Texas Instruments neutral
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2020
|Texas Instruments Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.2020
|Texas Instruments Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2019
|Texas Instruments Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen