Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Mittwochnachmittag tief südwärts

So bewegt sich Texas Instruments

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent auf 168,42 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
141,78 EUR -13,18 EUR -8,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Texas Instruments befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,9 Prozent auf 168,42 USD ab. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 163,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 163,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.045.811 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 24,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 16,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Am 22.07.2025 äußerte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

