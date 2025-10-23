DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
Texas Instruments im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

23.10.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 172,96 USD.

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 172,96 USD. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 173,71 USD. Bei 170,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 314.973 Texas Instruments-Aktien.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 23,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Am 21.10.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Texas Instruments die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen