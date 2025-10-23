Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Abend ins Plus

Texas Instruments im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 172,98 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 172,98 USD zu. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 173,71 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 170,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.050.893 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,16 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 19,09 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren. Texas Instruments dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

