Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 184,14 USD.

Das Papier von Texas Instruments legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 184,14 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 184,21 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 181,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 113.282 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 16,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 4,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 3,82 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

