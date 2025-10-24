Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 170,50 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 170,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 170,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 173,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 201.397 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 21.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Texas Instruments rechnen Experten am 27.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,47 USD je Texas Instruments-Aktie.
