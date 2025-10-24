Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend schwächer

So bewegt sich Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 169,41 USD.

Die Texas Instruments-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 169,41 USD abwärts. In der Spitze fiel die Texas Instruments-Aktie bis auf 169,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,78 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 985.075 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 139,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Abschläge von 17,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 4,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4,15 Mrd. USD umsetzen können.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Am 27.10.2026 wird Texas Instruments schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,47 USD je Aktie belaufen.

