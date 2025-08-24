Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Montagabend mit Abschlägen

Texas Instruments im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 205,29 USD.

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 205,29 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 204,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 293.548 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,99 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 139,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 31,82 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2024 mit 5,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,49 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,67 USD.

Am 22.07.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

