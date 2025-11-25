Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments büßt am Dienstagnachmittag ein

So bewegt sich Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 159,50 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 159,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 158,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172.366 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 38,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. USD – ein Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,48 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

