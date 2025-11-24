DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
So entwickelt sich Texas Instruments

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments gewinnt am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 160,32 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
138,04 EUR 0,64 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 160,32 USD. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,38 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 143.362 Texas Instruments-Aktien.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 27,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,70 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Am 21.10.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4,74 Mrd. USD gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

