Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Texas Instruments am Abend zu
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Texas Instruments legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 162,09 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 162,09 USD. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 162,67 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,53 USD. Bisher wurden heute 797.740 Texas Instruments-Aktien gehandelt.
Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 221,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,65 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.
Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.
In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments kaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2019
|Texas Instruments Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|24.07.2019
|Texas Instruments Buy
|Charter Equity
|24.04.2019
|Texas Instruments overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|26.04.2023
|Texas Instruments Neutral
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.2020
|Texas Instruments neutral
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2020
|Texas Instruments Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.2020
|Texas Instruments Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2019
|Texas Instruments Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen