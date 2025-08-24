Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Texas Instruments-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 206,65 USD. Bei 207,36 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 205,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 279.622 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,28 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 32,27 Prozent sinken.
Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.
Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.10.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.
