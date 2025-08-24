Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Donnerstagabend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 205,83 USD. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 207,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 380.527 Texas Instruments-Aktien.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 32,00 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 191,67 USD.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,45 Mrd. USD im Vergleich zu 3,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

