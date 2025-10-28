DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagnachmittag in Rot

28.10.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 168,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
145,64 EUR 0,62 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 168,26 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 167,77 USD. Bei 169,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 441.308 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 31,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 16,82 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.

Am 21.10.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 4,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen