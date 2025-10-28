Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 168,26 USD.
Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 168,26 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 167,77 USD. Bei 169,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 441.308 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 31,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 16,82 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.
Am 21.10.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 4,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.
