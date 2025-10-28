Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments fällt am Abend

Texas Instruments im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 167,18 USD.

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 167,18 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,17 USD aus. Mit einem Wert von 169,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.116.735 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 24,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 4,74 Mrd. USD gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 27.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

