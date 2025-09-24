thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag im Minusbereich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 11,49 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,49 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,49 EUR nach. Bei 11,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 49.577 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 EUR) erklomm das Papier am 23.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 271,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

Am 14.08.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,299 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

