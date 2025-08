Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,644 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 0,644 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,660 USD zu. Bei 0,634 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 898.471 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,980 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 207,692 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,351 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,455 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,88 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.

