Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,641 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 0,641 USD zu. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,652 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,625 USD. Bisher wurden heute 723.549 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei 1,980 USD markierte der Titel am 16.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 208,844 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,351 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 45,250 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,88 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 224,53 Mio. USD.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

