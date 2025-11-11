DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
Aktie im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagabend schwächer

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 1,29 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,14 EUR 0,06 EUR 5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 1,29 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,28 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,29 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.304.160 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 79,07 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,35 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 267,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 209,50 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,030 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

