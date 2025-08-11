DAX24.036 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.429 +1,0%Nas21.590 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,56 -0,2%Gold3.345 ±0,0%
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit sattem Kursplus

12.08.25 16:09 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 14,1 Prozent auf 1,05 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 14,1 Prozent auf 1,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,10 USD. Bisher wurden heute 9.705.072 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,98 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 46,97 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 66,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen