Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 1,63 USD abwärts.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 1,63 USD. Bei 1,60 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.582.130 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,31 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 29,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 362,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 209,50 Mio. USD gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD einfahren.

