Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagabend mit Tilray (ex Aphria) ein

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 1,45 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,5 Prozent auf 1,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,50 USD. Bei 1,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.052.292 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 1,87 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,41 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 75,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.

