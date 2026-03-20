Titan Mining legte Quartalsergebnis vor

Titan Mining hat sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig standen 34,4 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Titan Mining 36,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Titan Mining hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 106,66 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 88,71 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net