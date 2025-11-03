TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 78,60 EUR.
Um 11:49 Uhr rutschte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 78,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 78,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.908 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.
Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
