TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagnachmittag ins Minus

So bewegt sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 78,45 EUR ab.

Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 78,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging bis auf 78,40 EUR. Bei 82,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.754 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,50 EUR aus.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Von Analysten wird erwartet, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

