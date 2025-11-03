TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 80,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 80,50 EUR. In der Spitze fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 80,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,10 EUR. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.061 Stück gehandelt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

