TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagmittag im Plus

So entwickelt sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 73,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 73,40 EUR. In der Spitze legte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 74,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,05 EUR. Der Tagesumsatz der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie belief sich zuletzt auf 63.851 Aktien.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie aus.

Am 13.10.2025 lud TKMS thyssenkrupp Marine Systems zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Von Analysten wird erwartet, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?