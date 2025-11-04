So reagiert die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders
Bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.
Werte in diesem Artikel
Am 29.10.2025 wurde bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein Insidertrade durchgeführt. Die Transaktion wurde am 03.11.2025 offengelegt. Vorstand Steinbrink, Dr. Dirk stockte am 29.10.2025 sein Investment in TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien auf. Steinbrink, Dr. Dirk erstand 360 Aktien zu je 80,35 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 5,30 Prozent bei 81,50 EUR.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,60 Prozent bei 79,00 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 6.386 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien. Aktuell ergibt sich für TKMS thyssenkrupp Marine Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 5,19 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 63.523.648 beziffert.
Der vorherige Insidertrade mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien wurde am 27.10.2025 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Burkhard, Oliver, 3.670 Aktien zu jeweils einem Preis von 80,40 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen