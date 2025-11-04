So reagiert die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Erfasster Insidertrade

Bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 29.10.2025 wurde bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein Insidertrade durchgeführt. Die Transaktion wurde am 03.11.2025 offengelegt. Vorstand Steinbrink, Dr. Dirk stockte am 29.10.2025 sein Investment in TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien auf. Steinbrink, Dr. Dirk erstand 360 Aktien zu je 80,35 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 5,30 Prozent bei 81,50 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,60 Prozent bei 79,00 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 6.386 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien. Aktuell ergibt sich für TKMS thyssenkrupp Marine Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 5,19 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 63.523.648 beziffert.

Der vorherige Insidertrade mit TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien wurde am 27.10.2025 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Burkhard, Oliver, 3.670 Aktien zu jeweils einem Preis von 80,40 EUR.

Redaktion finanzen.net