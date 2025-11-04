DAX23.781 -1,5%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1514 -0,1%Öl63,96 -1,4%Gold3.996 -0,1%
Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag mit roten Vorzeichen

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 77,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77,10 EUR -1,90 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 77,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging bis auf 77,30 EUR. Bei 77,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.480 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,50 EUR aus.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewährte am 13.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

