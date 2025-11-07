TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 70,50 EUR abwärts.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 70,50 EUR. In der Spitze fiel die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 70,20 EUR. Bei 72,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie belief sich zuletzt auf 129.608 Aktien.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den erwarteten Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

