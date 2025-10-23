TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BX World-Handel hat das Papier einen Wert von 69,30 CHF.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 09:10 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BX World-Handel notierte das Papier bei 69,30 CHF. Bei 69,30 CHF markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,30 CHF ab. Zum BX World-Handelsstart notierte das Papier bei 69,30 CHF. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.
Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
