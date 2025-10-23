DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp
Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung
Kursentwicklung im Fokus

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

23.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BX World-Handel hat das Papier einen Wert von 69,30 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
73,95 EUR -1,85 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 09:10 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BX World-Handel notierte das Papier bei 69,30 CHF. Bei 69,30 CHF markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,30 CHF ab. Zum BX World-Handelsstart notierte das Papier bei 69,30 CHF. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie

Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag

TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

