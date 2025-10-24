Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems haussiert am Mittag

24.10.25 12:04 Uhr

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte zuletzt klettern und stieg im BX World-Handel um 5,1 Prozent auf 71,22 CHF.

