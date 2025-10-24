DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems haussiert am Mittag

24.10.25 12:04 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems haussiert am Mittag

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte zuletzt klettern und stieg im BX World-Handel um 5,1 Prozent auf 71,22 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
76,05 EUR 5,85 EUR 8,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der BX World-Sitzung um 11:59 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 71,22 CHF. Bei 71,22 CHF markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,53 CHF. Bisher wurden heute 50 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

