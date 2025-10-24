TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems haussiert am Mittag
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte zuletzt klettern und stieg im BX World-Handel um 5,1 Prozent auf 71,22 CHF.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der BX World-Sitzung um 11:59 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 71,22 CHF. Bei 71,22 CHF markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,53 CHF. Bisher wurden heute 50 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.
Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
