TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte zuletzt zu und stieg im BX World-Handel um 3,0 Prozent auf 69,76 CHF.
Um 16:04 Uhr sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im BX World-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 69,76 CHF zu. Bei 71,75 CHF erreichte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 65,53 CHF. Zuletzt wurden via BX World 153 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
