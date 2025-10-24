DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Blick auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Kurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Nachmittag freundlich

24.10.25 16:08 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte zuletzt zu und stieg im BX World-Handel um 3,0 Prozent auf 69,76 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
76,10 EUR 5,90 EUR 8,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:04 Uhr sprang die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie im BX World-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 69,76 CHF zu. Bei 71,75 CHF erreichte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 65,53 CHF. Zuletzt wurden via BX World 153 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.

Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

