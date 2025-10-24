DAX24.169 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,10 +0,2%Gold4.066 -1,5%
Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken!
Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach unten. In der BX World-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 66,01 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
74,20 EUR 4,00 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr rutschte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in der BX World-Sitzung um 2,6 Prozent auf 66,01 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,53 CHF aus. Bei 65,53 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 24 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  

Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

