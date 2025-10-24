TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach unten. In der BX World-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 66,01 CHF.

Um 09:04 Uhr rutschte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in der BX World-Sitzung um 2,6 Prozent auf 66,01 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,53 CHF aus. Bei 65,53 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 24 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

