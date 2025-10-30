TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie musste zuletzt im BX World-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 72,89 CHF.
Um 15:54 Uhr ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im BX World-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 72,89 CHF. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 72,89 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 75,81 CHF. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145 Stück gehandelt.
Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 lud TKMS thyssenkrupp Marine Systems zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.
Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
