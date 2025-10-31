DAX24.053 -0,3%Est505.686 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,91 +0,3%Gold4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Ethereum bei 10.000 US-Dollar bis Jahresende? Tom Lee und Arthur Hayes bleiben optimistisch Ethereum bei 10.000 US-Dollar bis Jahresende? Tom Lee und Arthur Hayes bleiben optimistisch
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktie im Blick

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag im Aufwind

31.10.25 12:04 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie konnte zuletzt im BX World-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 75,07 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80,55 EUR 2,80 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im BX World-Handel. Um 11:55 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 75,07 CHF. Den Tageshöchststand markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 75,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 74,23 CHF. Zuletzt stieg das BX World-Volumen auf 243 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

TKMS-Aktie fester: Ernüchternde Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen