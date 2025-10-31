TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie konnte zuletzt im BX World-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 75,07 CHF.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im BX World-Handel. Um 11:55 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 75,07 CHF. Den Tageshöchststand markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 75,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 74,23 CHF. Zuletzt stieg das BX World-Volumen auf 243 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

