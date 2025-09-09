TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag mit Verlusten

So entwickelt sich TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 30,40 EUR ab.

Um 11:45 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 30,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 30,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.572 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,48 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,34 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

