TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 30,20 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 30,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.197 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 27,32 Prozent zulegen. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,82 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,81 EUR fest.

