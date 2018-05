Apple könnte in zwei Jahren eine Brille für AR und VR auf den Markt bringen

Damals revolutionierte Apple den Markt. Als 2007 das erste iPhone gelauncht wurde, begann der Hype rund um die Handys, die viel mehr können, als nur telefonieren und SMS schreiben. Nun will Apple laut Bericht der Website "cnet.com", der sich auf Angaben einer informierten Person stützt, wohl auch richtig in den VR- und AR-Markt einsteigen und 2020 ein Headset herausbringen, das beide Technologien vereint. Könnte solch ein Apple-Produkt auch in diesem Markt einen Wendepunkt markieren?

8K-Auflösung, leistungsstarker Prozessor

Die Pläne von Apple klingen aufstrebend: Das Headset, das angeblich herausgebracht werden soll, habe eine Auflösung von 8K - auf jedem Auge. Die Auflösung des Apple-Headsets wäre damit viermal schärfer als die Full-HD-Auflösung der Facebook-Brille Oculus Rift und sogar sechsmal schärfer als die Google Glasses der Alphabet-Tochter. Heutzutage haben nicht einmal die besten Fernseher auf dem Markt so eine hohe Auflösung. LG und Samsung stellten zwar bereits erste Screens mit 8K vor, allerdings werden diese noch nicht verkauft.

Punkten könnte die iBrille auch dadurch, dass sie nicht per Kabel mit Smartphone oder Computer verbunden werden muss. Die Technologie dahinter soll nämlich kabellos funktionieren. Wie "cnet.com" verlautet, soll zum Headset eine Box gehören, die ähnlich eines Desktop-PCs sein soll, allerdings kein Mac-Computer. Die Box solle als "Gehirn" für das Headset agieren und von einem Apple-Prozessor betrieben werden, der leistungsfähiger sei als alles, was es bisher auf dem Markt gebe.

Vorteile gegenüber bestehenden Produkten

Mit den aktuell erhältlichen Brillen der Konkurrenz, müssen die Nutzer meist weitere Geräte verbinden, was je nach Ausprägung umständlich ist, weshalb die Einfachheit der Technologie Apple einen Beliebtheitsvorsprung bei interessierten Kunden sichern könnte.

Durch die hohe Auflösung und die leistungsfähigen Prozessoren in Headset und kabellos verbundener Box könnte außerdem ein längeres Tragen der Datenbrille möglich werden. Denn momentan haben die meisten smarten Glasses noch das Problem, dass sie nicht allzu lang am Stück genutzt werden können, da den Usern dabei schlecht oder schwindelig wird.

Von AR zur Verbindung von AR und VR

Bisher hat sich der iKonzern mit Sitz in Cupertino eher auf Augmented Reality also erweiterte Realität konzentriert. Apple-Chef Tim Cook erklärte in einem Interview mit Independant, dass er begeistert von dieser Technologie sei, weil sie nicht wie die virtuelle Realität die Welt ausschließe. Bei AR sei man viel präsenter, man werde nicht komplett in Anspruch genommen von einer virtuellen Realität, sondern erlebe die "echte" Realität mit hilfreichen Anreicherungen, die Teil der eigenen Welt und Konversation seien. Die Idee der Augmented Reality erachtet Cook als ebenso groß wie die des Smartphones.

Bereits im letzten Jahr führte Apple die Software ARKit ein, mit der Entwickler Anwendungen mit integrierter AR passend zu den iGeräten entwickeln können. Mit Updates für das Betriebssystem können auf dem iPhone auch seit einiger Zeit Anwendungen, die AR beinhalten, genutzt werden. Die wohl bekannteste AR-Anwendung für Smartphones ist das Spiel "Pokémon Go", bei der die Pokémonsammler durch ihre Handykamera ihre Umwelt sehen, in der sich durch AR eingeblendete Pikachus, Taubsis und Relaxos tummeln.

Gute Chancen auf dem Markt

Mit der Entwicklung einer kombinierten AR-/VR-Brille möchte Apple vermutlich mit in den Markt der veränderten Realität einsteigen, dem ein großes Wachstum vorausgesagt wird. Laut Bericht von CCS Insight werde erwartet, dass in diesem Jahr 22 Millionen VR- und AR-Headsets verkauft werden. In 4 Jahren, also 2022, verfünffache sich diese Zahl auf 120 Millionen verkaufte Geräte.

Sollte Apple tatsächlich bis 2020 sein unter dem Codenamen T288 gehandeltes Headset herausbringen, könnte das Unternehmen damit viel Gewinn machen. Falls es die Leistungen hält, die der von "cnet.com" kontaktierte Insider verspricht, ist es gut möglich, dass das iHeadset ähnlich einschlägt wie 2007 das erste iPhone. Sicher ist jedenfalls, dass es ein guter Schritt des Konzerns ist, nicht mehr nur auf den Smartphone- und Computermarkt zu wetten, sondern zukunftsweisende Technologien bereitzustellen. Denn wer weiß: Vielleicht ist das iPhone X in 20 Jahren das, was heutzutage das Nokia 3310 ist.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com, Apple, J2R / Shutterstock.com, Brendan Howard / Shutterstock.com