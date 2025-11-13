DAX24.052 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.964 -1,9%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
Trump Media Technology im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste

13.11.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 12,44 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
10,65 EUR -0,52 EUR -4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 12,44 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,41 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,50 USD. Bisher wurden heute 143.363 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 249,28 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 12,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

