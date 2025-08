TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,88 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 7,88 EUR. Bei 7,88 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,88 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.114 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. 12,63 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,92 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,103 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,22 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die TUI-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

