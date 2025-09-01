DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich TUI

TUI Aktie News: TUI gibt am Nachmittag nach

02.09.25 16:09 Uhr
TUI Aktie News: TUI gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 8,29 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,20 EUR -0,52 EUR -5,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 8,29 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,17 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,65 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.158.064 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Abschläge von 35,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,098 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,79 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen