TUI Aktie News: TUI gibt am Nachmittag nach

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 8,29 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 8,29 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,17 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,65 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.158.064 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Abschläge von 35,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,098 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,79 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend