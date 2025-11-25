TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Nachmittag zu

DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,73 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,83 EUR 0,08 EUR 0,98%
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,73 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.705.110 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 16,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Abschläge von 30,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,133 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,82 EUR für die TUI-Aktie.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

