Uber Aktie News: Uber am Montagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 99,46 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 99,46 USD zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 99,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 97,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.649.919 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,53 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,08 Prozent gesteigert.
Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis
Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
