Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Uber zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 97,86 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 97,86 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 98,33 USD. Mit einem Wert von 97,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 442.348 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,33 USD fiel das Papier am 18.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 39,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

