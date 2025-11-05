Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 95,10 USD zu.
Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 95,10 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 95,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 USD. Bisher wurden heute 549.592 Uber-Aktien gehandelt.
Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,11 USD gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,24 USD je Aktie in den Uber-Büchern.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
